Exigen baja en cuotas de la Preparatoria n.º 1

Padres y madres de familia de la Escuela Preparatoria núm.1 exigen que se aminoren las cuotas de inscripción.

Al respecto, el señor Alejandro de la Cruz dijo que se manifestaron para que se baje la cuota de inscripción, porque se les está pidiendo pagar mil 500 pesos por semestre, lo que sumaría tres mil pesos por año.

Cantidad que consideran demasiado, además de que el año pasado ocurrido exactamente lo mismo, por lo que se les dejó en tan solo 750 pesos.

Además de los tres mil pesos por año por cada alumno, si uno de ellos tiene un hermano se les cobra 500 pesos más.

Apuntaron que el director se salió de la escuela en el momento en que se enteró de que se habría una manifestación, sin darles la oportunidad de brindarles una respuesta. Por tanto, indicaron que acudirían a los medios de comunicación.

Señaló, además, que es necesario que la situación de los cobros de inscripción sea observada por las autoridades de la Secretaría de Educación (SE).

Tanto padres como madres de familia señalaron que a pesar de que las cuotas de inscripción son elevadas, esto no se ve reflejado en las instalaciones de la escuela, pues muchas de ellas están descuidadas.

“Las instalaciones están deplorables, no existen bancas, no hay nada cómodo allá adentro, no tienen ni ventiladores, el piso está feo; en general, está deplorable. Lo anterior, a pesar de que suman cerca de dos millones de pesos, aun con el pago de 750 pesos por alumno”.

Señalaron que no se transparentan los recursos con los que cuenta la escuela, y en caso de que la cuota se eleve a tres mil pesos anuales, sumaría alrededor de tres millones de pesos.

Mencionaron que por ello es necesario que el director de la Escuela Preparatoria núm. 1 rinda cuentas.

Además de que su molestia se incrementa porque ha estado presionando a los padres y madres de familia de estudiantes de nuevo ingreso para que paguen o se quedarán sin espacios.