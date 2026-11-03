Exigen búsqueda de dos indígenas desaparecidos

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una nueva comunicación al estado mexicano, para la búsqueda y localización de los indígenas tzotziles Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, de 36 y 40 años de edad, originarios de la comunidad López Hernández, del municipio de Venustiano Carranza, que desaparecieron el 26 de julio del 2023.

El coordinador del Comité Digna Ochoa y representante de los familiares de Ubelain y Marco Antonio, Luis Alonso Abarca, informó que el pasado 26 de octubre se emitió otra comunicación.

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Previamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, había emitido las acciones urgentes 1616/2023 y 1617/2023, para que la Fiscalía General de Chiapas llevara a cabo diligencias para la búsqueda y localización de Uberlain y Marco Antonio.

Pero el Comité Digna Ochoa, que preside Luis Abarca observó varios errores y omisiones que ha cometido la Fiscalía, en la búsqueda de los dos desaparecidos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), ese 26 de julio del 2023, cuando viajaban en una camioneta Nissan de color blanco entre López Hernández e ingenio Pujiltic, del municipio de Venustiano Carranza, poblados separados por siete kilómetros.

Sin acciones urgentes

Abarca sostiene que “según la información reunida en el contexto de las presentes acciones urgentes”, hasta ahora no hay una “estrategia de búsqueda integral y diferenciada, ni la realización de un análisis de contexto que oriente eficazmente las acciones de búsqueda e investigación”.

“Las autoridades responsables de la búsqueda se habrían limitado a adoptar medidas de carácter formal, principalmente mediante solicitudes de información dirigidas a otras instituciones”, dice. “La falta de un plan de búsqueda en los lugares señalados en la región de Pujiltic, incluido el rancho El Cedro, donde el 19 de mayo del 2026, el colectivo de Madres Buscadoras y autoridades de la Fiscalía habrían realizado labores de búsqueda y excavación y encontrando restos humanos, zapatos, prendas de vestir y teléfonos celulares”.

Los objetos hallados durante las acciones de búsqueda en esa propiedad se encuentran bajo custodia del Ministerio Público, para llevar a cabo los estudios genéticos, pero hasta ahora no se ha proporcionado información de lo encontrado, pero tampoco hay nuevas búsquedas, pese a las solicitudes que han hecho los familiares de los desaparecidos. “Tampoco se habría realizado el cotejo con los perfiles genético-relevantes para las presentes acciones urgentes”, explica.