Con una marcha productores de café de las regiones Costa y Soconusco exigieron a la empresa trasnacional Nestlé el pago justo por el aromático grano, para ello también pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la finalidad de encontrar una solución.

Monopolio

Eduardo Camarena Chávez, presidente de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad del Sur de Chiapas; Jaime del Toro Lozada y Floridalma Guzmán, dejaron establecido que esa compañía los trata como esclavos al pagarles lo que quiere por sus cosechas, ya que no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos de producción.

Señalan que al ser la única a la que le entregan sus cosechas, les impone el precio, ante lo cual también plantearon que la Secretaría de Bienestar federal pueda implementar un programa de comercialización.

Los cafeticultores mencionaron que actualmente les vienen pagando entre 37 y 43 pesos el kilogramo de café de la variedad robusta, aunque ellos requieren por lo menos que les garanticen 60 pesos.

La manifestación partió de la carretera Nueva Alemania y concluyó en la plaza central de Tapachula, en donde una comisión dialogó con funcionarios estatales y municipales, quienes se comprometieron a gestionar una reunión con los representantes de la empresa para poder llegar a acuerdos sobre los precios, indicó Camarena Chávez.

Representaciones de productores de las regiones que comprenden desde Mapastepec hasta Unión Juárez, se sumaron a la manifestación, quienes pidieron al gobernador Ramírez Aguilar atienda la problemática del sector.

Jaime del Toro Lozada consideró que al ser Nestlé la única compañía que compra el aromático, se aprovecha de la necesidad de los campesinos y les da precios que no son acordes a los costos de producción.

Con él coincide Floridalma Guzmán, quien insiste en la petición de que les den un precio justo y “que se dignifique nuestro trabajo como productores; no venimos a pelear con el gobierno, estamos pidiendo apoyo para que sea intermediario ante la Nestlé y que ésta valore lo que cuesta producir el café que ellos procesan”.

Además, mencionó que se están enfrentando a la falta de mano de obra y “si no tenemos un pago justo, no podemos mejorar los salarios y si no hay corte, se pierden las cosechas”.