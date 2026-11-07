Exigen cancelar amenazas de desalojos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió “la cancelación inmediata de cualquier amenaza de desalojo contra las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitan y trabajan tierras recuperadas”, en el municipio oficial de Salto de Agua, situado en el norte de Chiapas.

También demandó “el retiro inmediato de las personas ajenas al territorio que pretenden despojar a las comunidades zapatistas, con la presunta complicidad y omisión de autoridades municipales, estatales y federales; el cese de los actos de hostigamiento y vigilancia permanente, así como el retiro de la empresa constructora y de toda maquinaria vinculada con los trabajos que amenazan con afectar y destruir las tierras recuperadas”.

En un comunicado expresaron su “profunda preocupación y su más enérgico rechazo ante los graves hechos que se están desarrollando en tierras recuperadas por las bases zapatistas, ubicadas en la región Vicente Guerrero, en el expredio Linda Vista, municipio oficial de Salto de Agua, lo cual contradice al discurso gubernamental, ya que constituye una serie de acciones contrainsurgentes, lo que puede ocasionar un hecho grave como la masacre de Acteal”.

Explicó que “de acuerdo con información proporcionada por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, el jueves, aproximadamente a las 7:40 horas, alrededor de 60 personas provenientes del ejido Ebenezer ingresaron a un predio de 14 hectáreas de tierras recuperadas con la intención de fumigarlo”.