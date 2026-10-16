Exigen candados reales para la representación

José Eliezer Esponda Cáceres, comisionado de la diversidad sexual de Morena Chiapas, advirtió que la nueva reforma obliga a los partidos a calificar a quienes aspiren a una candidatura y exige cinco años de trabajo comprobable en favor de la comunidad.

Aunque reconoce avances legislativos en materia de inclusión, advirtió que la cuota de la comunidad LGBTTTQ en los partidos y en los cargos públicos aún no se cumple de manera efectiva.

Explicó que se espera, de cara a los próximos procesos electorales, saber cuáles son los retos pendientes.

“Lo sustancial en esto es la nueva reforma. La diferencia es que ahora se va a calificar a quien presente una intención de participación”, señaló Esponda Cáceres.

Requisito

Esto implica, detalló, que la persona aspirante deberá comprobar acciones realizadas en favor de la diversidad sexual durante al menos cinco años.

“Es otro candado más para que de manera efectiva pueda llegar una persona que se identifica como lesbiana, gay, bisexual, transexual, entre otras poblaciones de la diversidad sexual, con una intención política que esté a favor de Chiapas y de los derechos de la diversidad sexual”, subrayó.

El comisionado destacó la importancia del foro convocado para el próximo 30 de octubre a las 10:00 horas en el Congreso del Estado, impulsado por las comisiones de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables. El objetivo, dijo, es incentivar dentro de las estructuras políticas la representación de la diversidad sexual.

“Ya están obligados a tener una representación y esa tiene que visibilizar en foros de participación donde las diferentes plataformas políticas de Chiapas expresen qué acciones pueden tomar desde el partido, cómo se sienten las personas que están adquiriendo esta representación y ayudarnos a trabajar en conjunto entre la ciudadanía y las comisiones mencionadas”, apuntó.

Imparcialidad

El comisionado enfatizó que el foro se realiza de manera imparcial, con la participación de todos los partidos, porque es obligación del Congreso actuar así. “Ya dependerá de cada partido cómo maneje su participación, porque también queremos incentivar la participación ciudadana en la política”, añadió.

Cuestionando sobre la necesidad de una verdadera inclusión, José Eliezer expresó que: “Es tan necesario. Por eso se han realizado denuncias por lo que nosotros llamamos una usurpación del cargo. Ahora queremos que una persona que se identifique abiertamente como de la diversidad y que tenga un trabajo político pueda acceder al espacio. ¿Para qué queremos una representatividad que no tiene capacidad de presentar iniciativas?”.

En ese sentido, advirtió que no se debe permitir una representatividad cuya autopercepción esté en duda.