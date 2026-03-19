Exigen castigos por envenenamiento de perros y gatos

Tras los recientes y recurrentes casos de maltrato animal, que han escalado a envenenamientos masivos en diversas colonias de la capital chiapaneca, la diputada local por el distrito 18, Katy Aguiar Álvarez, hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y a la aplicación efectiva de la ley para sancionar a los responsables.

En entrevista, la legisladora se refirió primero al impactante caso registrado durante el fin de semana en la colonia Los Manguitos, donde varios perros fueron víctimas de envenenamiento, situación que, según denuncias vecinales, se ha replicado en otras zonas como Terán y la 24 de junio.

“Es muy lamentable esta muestra de parte de la sociedad. Creo que no hemos aprendido que tenemos que empezar a convivir de manera sana con otras especies”, sentenció Aguiar Álvarez.

Irresponsabilidad humana

La diputada señaló que la sobrepoblación de animales en situación de calle es también una consecuencia de la irresponsabilidad humana. “El hecho de a veces liberar a nuestras mascotas, dejarlas abandonadas, provoca que se reproduzcan y eso ha dado como resultado la población masiva que hoy tenemos. Sin embargo, este tipo de acciones son una muestra de la poca conciencia que tenemos acerca de la vida de otras especies que merecen vivir de manera digna”, añadió.

Ante la pregunta expresa sobre si la falta de castigos ejemplares fomenta que estos actos de crueldad vayan en aumento, la diputada reconoció que, aunque el maltrato animal ya está tipificado como delito, hace falta que la ciudadanía lo sepa y que la autoridad actúe.

Aguiar Álvarez enfatizó que no se ha visto un caso en el que una persona sea detenida y reciba un “castigo ejemplar”, pero confió en que la visibilización de estos hechos llevará a que eso ocurra. Finalmente, aunque reconoció la existencia de programas como el “Chuchomóvil” y el trabajo de funcionarios municipales como Eder Mancilla, quien atiende denuncias de maltrato desde Protección Civil, la legisladora insistió en que las medidas no serán suficientes si no se combate la raíz del problema.