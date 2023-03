Exigen cero impunidad en el caso García Luna

El diputado federal, Jorge Llaven Abarca, subió a tribuna en la Cámara de Diputados para exigir se investigue hasta las últimas consecuencias el caso del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a todos los funcionarios que estuvieron involucrados de 2006 a 2012, principalmente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que rindan cuentas y sin excepción alguna no haya impunidad.

En su intervención, el legislador suchiapaneco aseveró de manera categórica que García Luna fue el hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón y al gozar de la amistad del ex presidente, este le dio todas las libertades para realizar acciones ilícitas, incluso le facilitó el presupuesto más alto del gobierno calderonista, por encima del Ejército y Marina.

“Hoy el pueblo de México le dice a Felipe Calderón que fue su obligación y responsabilidad conocer que su secretario de Seguridad pactaba con el narcotráfico y que dejó entrar armas de Estados Unidos, lo que le costó la vida a muchos niños, jóvenes, mujeres y hombres; el pueblo no olvida y exige justicia sin excepción alguna”, declaró.

Por último, Llaven Abarca resaltó que García Luna tiene la oportunidad de acogerse al beneficio de testigo protegido y decir la verdad para que las y los responsables sean llamados ante la justicia y no haya impunidad; todos deben ser llevados al banquillo de la justicia, caiga quien caiga.

Jorge Llaven Abarca

Diputado federal