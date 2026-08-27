Exigen certeza jurídica patrimonial para 242 familias

Habitantes de la colonia Montenegro en Huixtla, realizaron una manifestación a las afueras del Congreso del Estado para exigir la desincorporación de un predio de 29 hectáreas donde residen 242 familias, quienes desde hace 11 años esperan obtener certeza jurídica sobre su patrimonio.

Los manifestantes, muchos de ellos adultos mayores, viajaron desde las tres de la madrugada y recorrieron aproximadamente seis horas para llegar a la capital, Julián Domínguez Pérez, agente municipal de la colonia encabezó el discurso.

Proceso

Explicó que la petición fue presentada formalmente ante el Congreso local en septiembre de 2025, mediante un acta de cabildo aprobada por mayoría por el ayuntamiento de Huixtla, en la que se solicita la desincorporación del terreno para que el municipio pueda proceder a donarlo a cada uno de los posesionarios.

Con documento en mano, Domínguez Pérez explicó que el inmueble fue adquirido por el ayuntamiento en 2014, con el propósito de cederlo en donación a los habitantes de la colonia; sin embargo, el predio continúa registrado a nombre del municipio y requiere de la acción legislativa para concretar la transferencia.

Domínguez Pérez denunció que los trámites se han visto obstaculizados por los continuos cambios en las administraciones municipales y en la mesa directiva del Congreso.

De acuerdo con el agente municipal, la anterior presidenta del Congreso realizó una visita a la colonia Montenegro para verificar la existencia del asentamiento y constatar la situación; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable a su solicitud.

Domínguez Pérez subrayó que los habitantes cuentan con todos los soportes legales, por lo que consideran que la autoridad legislativa debe proceder con la desincorporación.