Exigen completar planta docente en Chilón

Madres y padres de los alumnos de la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez en Chabán, municipio de Chilón, denunciaron la falta de docentes dentro de la institución, así como la falta de soluciones por parte del supervisor de zona.

A través de un documento dirigido al supervisor de la zona escolar 025, Alex Chacón Gómez, expusieron que uno de los grupos de tercer grado cuenta con un profesor que, a su vez, cumple las funciones de director.

Indicaron que esta situación afecta la continuidad y el adecuado desarrollo del aprendizaje del alumnado, ya que, por el trabajo demandante de gestión, el grupo queda sin clases.

Exigencia

“Los niños tienen derecho a estudiar, derecho a aprender”, dijo una de las madres frente a la escuela, en medio de pancartas que exigían que se completara la planta docente.

Los tutores señalaron que no abrirán las puertas de la escuela hasta que se atienda a su petición de que se asigne a un maestro más frente al grupo “A” de tercer grado.

En un video difundido, así como en el documento, señalan que esta situación viene sucediendo desde hace seis años, padeciendo de la apatía de los supervisores. “¿Dónde queda su ética como supervisor?”, cuestionaron los denunciantes.