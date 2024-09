La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) hizo un llamado a las instituciones para crear las condiciones necesarias para que Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de los municipios de la zona Sierra y Frailesca se inserten de manera inmediata al ciclo escolar 2024-2025.

Redias ubicó una disputa del crimen organizado desde hace tres años en Chiapas, lo que ha derivado en consecuencias en la vida cotidiana de cientos de familias, en especifico de los municipios de Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla y Siltepec.

Sin mejoras

En este mes de agosto consideraron que el contexto no ha mejorado, ya que en un comunicado pobladores de Frontera Comalapa, Sierra y Soconusco señalan: “Nos están obligando a realizar bloqueos carreteros, enfrentar al Ejército, la Guardia Nacional y hacer marchas solicitando el retiro o la no presencia en nuestras comunidades, el que no asista es desplazado, reclutado, tableado, asesinado y/o desaparecido”.

La Red se pronunció por la escasez de víveres ante la suspensión del comercio y el abastecimiento de negocios locales, asesinato de población civil en enfrentamientos y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Lo anterior, ha sido ya mencionado por obispos de Chiapas y Guatemala, así como por las diócesis de San Cristóbal y Tapachula.

De forma puntual, consideran una afectación a 161 mil 570 NNA que habitan en los municipios de las regiones Sierra y Frailesca, quienes se encuentran particularmente vulneradas al sufrir un impacto en la suspensión de clases, así como de otros aspectos de la vida cotidiana como la recreación y el esparcimiento.