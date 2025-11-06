Exigen construcción de puente en Acapetahua

Con una manifestación en la presidencia municipal, habitantes de diversas comunidades del municipio de Acapetahua exigieron al alcalde César Martínez Antonio, que cumpla con el compromiso de construir un puente vehicular sobre el río Cacaluta, el cual resulta de alta prioridad para ellos.

Ante la falta de respuestas, representantes de las comunidades El Paraíso, Santa Elena, Limoncito, Francisco Villa, 15 de Abril, Las Murallas, Estación Bonanza, Jiquilpan, Rancho Quemado, entre otras, acudieron hasta la alcaldía en donde exigieron el cumplimiento de la promesa de la obra.

Una obra de alto impacto

El puente beneficiaría a los habitantes de todas esas comunidades y es de gran urgencia, sobre todo durante la temporada de lluvias cuando el río se desborda y los deja incomunicados.

Lamentaron que el edil Martínez Antonio no les brinde atención, por lo que consideraron que podrían endurecer sus acciones, ya que están cansados de las promesas.

Sin avances

Juan Manuel López, uno de los inconformes expreso que han presentado diversos oficios y solicitudes ante el Ayuntamiento y el alcalde se había comprometido a atender la petición desde los primeros meses de su gobierno, pero hasta el momento no se han realizado ni los estudios técnicos.

Por ello, mencionó que ya están haciendo gestiones en forma directa ante el gobierno del estado con la finalidad de que se construya el puente.