Exigen consulta pública sobre infancias trans

El presidente de la Asociación Civil Avivando a México y líder evangélico en Chiapas, Marco Tulio Carrascosa, se pronunció este lunes en conferencia de prensa en contra de las reformas que permiten el cambio de identidad de género en menores de edad, al considerar que vulneran los derechos de las infancias y de la familia tradicional, por lo que exigió que el tema sea sometido a consulta pública.

“No puede imponerse una ley como esta de infancias trans. Se nos tiene que consultar”, afirmó Carrascosa, quien cuestionó la madurez de los niños para tomar decisiones de tal impacto en sus vidas.

El líder religioso explicó que las reformas impulsadas por colectivos LGBT+ permiten que los niños, acompañados de un padre, madre o tutor, acudan al Registro Civil para solicitar un cambio de nombre y de género en su acta de nacimiento.

Señaló que en entidades como Jalisco se ha establecido que esta posibilidad aplica para cualquier edad, mientras que en otros estados se ha fijado a partir de los 12 años.

Carrascosa advirtió que, si estas reformas se aprueban como ley, se estará promoviendo que los niños “pierdan su inocencia” y tomen decisiones sobre su identidad de género a temprana edad, sin la madurez necesaria.

Como parte de su posicionamiento, Carrascosa recordó la convocatoria a la Gran Marcha Ciudadana por la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, que se llevará a cabo el próximo 25 de julio a las 5 de la tarde en Tuxtla Gutiérrez.

La movilización contará con dos contingentes: uno partirá del parque 5 de Mayo y otro del parque Bicentenario, ambos con rumbo al parque Central.

El líder religioso hizo un llamado a la sociedad civil, padres de familia, organizaciones y ciudadanos en general a sumarse a esta manifestación pacífica para expresar su rechazo a lo que consideran una imposición de ideologías contrarias a sus principios y valores.