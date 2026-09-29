Exigen desalojo de predio invadido en escuela

Alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Preparatoria Número 4 marcharon este lunes por las principales calles del centro de Tapachula para exigir a las autoridades el desalojo de un grupo de personas que, desde hace más de cinco años, mantiene ocupado un predio que pertenece a la institución educativa.

El contingente partió de la 8a Norte y 15 Poniente con dirección al centro de la ciudad. Durante el recorrido, los estudiantes portaron pancartas y lanzaron consignas como “Fuera paracaidistas” y “Regresen nuestro terreno”, mediante las cuales exigieron la intervención de las autoridades para recuperar el espacio.

La directora de la institución, Vanessa Guzmán Paz, informó que son aproximadamente cuatro hectáreas las que permanecen ocupadas. Explicó que las personas asentadas argumentan ser de escasos recursos, carecer de vivienda y pertenecer a pueblos indígenas, y que en el lugar han establecido un asentamiento irregular denominado “La Montañita”.

Señaló que en el predio ya fueron construidas viviendas de block, madera y lámina, además de chozas de nailon, situación que, dijo, representa una afectación al patrimonio de la Institución.

La directora indicó que el terreno estaba destinado para actividades académicas y deportivas, así como para futuras ampliaciones del plantel, por lo que consideró necesario que sea restituido a la comunidad estudiantil.

“Queremos que las autoridades nos escuchen; no es justo que mientras nosotros necesitamos espacios, otros lucren con lo que es de la escuela”, expresó.