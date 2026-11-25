Francisco Agustín Urbina Pérez, representante común de los pequeños propietarios rurales desplazados de la zona por el conflicto armado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezó una protesta en la sede del Poder Judicial Federal (PJF) en Tuxtla Gutiérrez para exigir una sentencia que permita indemnizar a las cinco mil personas afectadas desde 1994.

Largas y más largas

“Vamos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa porque ya se tardaron demasiado en dictar una sentencia de un recurso de revisión que presentamos. Ya habían dictado sentencia en septiembre, pero retiraron el asunto. Ya se tardó más de 3 meses cuando por ley debe ser un máximo de 30 días. Nos han estado pidiendo plazos de 15 días y 15 días”, señaló.

Urbina Pérez recordó que los desplazados provienen de los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas.

“Fuimos despojados de todo nuestro patrimonio, de todo nuestro sustento, desde 1994 por el conflicto armado del EZLN contra el Estado mexicano. No fue contra nosotros, fue contra el Estado mexicano. Y el Estado ha sido omiso en resolvernos de fondo esta situación”, expresó.

Tierras

Señaló que eran pequeños propietarios con un promedio de 70 a 80 hectáreas cada uno.

“Ahí vivíamos, ahí comíamos, ahí nos manteníamos, ahí dábamos trabajo a mucha gente. Ahora estamos viviendo de la indigencia, muchos con trabajos de albañiles o de pintores. Estamos enfermos. De los 441 pequeñas propiedades se han muerto 223 compañeros titulares”, lamentó.

Cuestionado sobre la petición concreta, Urbina Pérez explicó que legalmente podrían pedir la restitución de tierras, pero prefieren evitar conflictos con el EZLN.

“Lo que queremos es una indemnización. Es lo que hemos estado pidiendo y lo que le pedimos a los magistrados que ya dicten una sentencia en ese sentido”, afirmó.

Asimismo, señaló que están abiertos a una negociación. “Ya se presentó un avalúo, el juez solicitó avalúos también a las autoridades respectivas, pero estamos abiertos a un diálogo. No estamos aferrados a un precio. Lo que queremos es que se nos resuelva. Hay muchos compañeros que están enfermos”, indicó.

Urbina Pérez informó que en la protesta participan alrededor de 100 a 150 personas. Asimismo, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que haga justicia.