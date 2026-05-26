Exigen destitución de directora de la Prepa 2

Estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 2 “Eduardo J. Albores”, en Tapachula, respaldados por padres de familia, realizaron este lunes una manifestación para exigir la destitución de su directora, Laura Magnolia Betanzos Cruz, a quien acusan de diversas irregularidades.

Pidieron la intervención de las autoridades educativas para dar una solución a la problemática de la institución, que se ha agudizado en las últimas semanas, luego que se denunció que se pretendía cobrar 600 pesos a cada alumno que egresa para entregarles sus documentos. Tras una marcha, los alumnos llegaron hasta las instalaciones del plantel, en donde con pancartas pedían la salida de Betanzos Cruz, ya que consideraron que con ella han vivido un ambiente de constante tensión.

Padres de familia y personal docente de la institución también se han pronunciado en contra de la directora, y lamentaron que el jefe del Departamento de Preparatorias de la Secretaría de Educación del Estado, Dagoberto Ruiz Arroyo, se niegue a solucionar la problemática.

Con gritos de “fuera Magnolia”, ingresaron los estudiantes que recorrieron las distintas áreas de la escuela.