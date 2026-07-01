Exigen devolución de 230 mil pesos

Padres y madres de los estudiantes de la secundaria Artículo 115, ubicada al sur de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron que más de 230 mil pesos, provenientes del programa federal La Escuela Es Nuestra, no han sido entregados desde noviembre debido a un presunto robo del material de cómputo que se compró con el recurso.

Los denunciantes relataron que, desde noviembre del año pasado, cuando tuvieron conocimiento del recurso, se acordó usar los 239 mil pesos en equipo de cómputo; sin embargo, esta semana se les informó que el material comprado no ha llegado.

Dijeron que ante las controversias e irregularidades que ha habido por parte del comité encargado de manejar el recurso, exigieron que se devuelva el dinero, dándoles cuatro días como plazo máximo.

Hurto

El comité le informó a los padres y madres que el equipo fue robado, por lo que se encuentran gestionando un seguro de pérdida, no obstante, consideran que las explicaciones no han sido concisas.

“El recurso es para los niños, para su educación, para que tengan un mejor futuro”, señaló una de las madres de la secundaria que actualmente no cuenta con instalaciones propias, sino que la Escuela de Comercio y Administración (ECA) les presta sus salones.

Ante esta situación, los padres y madres solicitan el apoyo de las autoridades locales y estatales en caso de que el comité no regrese el recurso en los próximos cuatro días.