Exigen disculpa por declaración de diputada

Ante las declaraciones realizadas por la diputada local María Isabel Rodríguez Jiménez durante una sesión del Congreso del Estado de Chiapas, organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, condenaron el discurso al considerar que promueve la discriminación y contradice los esfuerzos institucionales para garantizar la inclusión y el respeto a la diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que exigieron una disculpa pública por parte de la funcionaria.

La polémica surgió luego de que la legisladora manifestara desde la máxima tribuna del estado su postura en contra de la diversidad sexual.

Contradicción

Los colectivos destacaron que resulta especialmente grave que estas expresiones se hayan emitido el mismo día en que se conmemoró por primera vez el Día Estatal de la Lucha contra las distintas formas de discriminación hacia las diversidades sexuales y de género, fecha instaurada mediante un decreto firmado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar el pasado 13 de junio.

Destacaron que mientras las instituciones impulsan acciones para promover el respeto, la igualdad y la inclusión, resulta inadmisible que desde un espacio de representación popular se reproduzcan discursos que refuercen prejuicios, estigmas y exclusión hacia personas de la diversidad sexual y de género.

Llamado al respeto

Asimismo, recordaron que las y los servidores públicos tienen la obligación de legislar para toda la ciudadanía sin distinción alguna, respetando los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, independientemente de sus creencias personales.

Las organizaciones coincidieron en que la diversidad sexual no representa una amenaza, sino una realidad presente en la sociedad que debe ser reconocida, respetada y protegida.

Peticiones

Finalmente, exigieron a la diputada asumir con responsabilidad su papel como representante popular, ofrecer una disculpa pública y comprometerse a garantizar el respeto y la inclusión de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Entre las agrupaciones firmantes se encuentran la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, Grupo Se Tú, Colectiva Ninguna Sin la Otra, Colectiva Diversidencias, Laboratorio Ciudadano A.C., entre otras.