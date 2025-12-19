Exigen docentes transparencia en manejo de recursos

Maestros estatales exigieron al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 40, Obed Balderas Tovilla, transparencia en el manejo de los recursos, ya que han pasado más de dos años y medio y no ha hecho rendición de cuentas, a pesar de que su promesa fue la de transparentar el uso de recursos de las cuotas magisteriales.

El secretario de la contraloría de la Sección 40, David Guzmán Salas, afirmó que no ha habido claridad por parte del líder sindical sobre los recursos que aportan los más de 20 mil maestros estatales.

“Desde que comenzamos en el Comité Ejecutivo de la Sección 40, hemos exigido cuentas claras y en dos años y medio, no hemos recibido información sobre los gastos realizados, lo que es inaceptable, por ello, pedimos al maestro Obed Balderas que se rinda cuentas”, abundó.

Señaló que entre las demandas también se encuentran: un informe sobre el pago del seguro de vida de los trabajadores de la educación y los resultados de la investigación sobre el desfalco de más de 450 millones de pesos en la Caja de Ahorro entre 2012 y 2021.

Pagos pendientes

Asimismo, detalló que exigen el pago de adeudos a diferentes sectores, incluyendo maestros, personal administrativo y jubilados y aumento en los salarios y el pago retroactivo que les corresponde, ya que no han visto el respaldo del líder sindical a estos planteamientos.

Guzmán Salas advirtió que, si no se toman medidas inmediatas, el Bloque Democrático se movilizará, con un paro de 72 horas con intenciones de un paro indefinido de no recibir atención. “No podemos permitir que estos actos de corrupción queden impunes”, concluyó.

A pesar de que al interior del comité ejecutivo del Sindicato estatal ya se hizo una contraloría y la única secretaría que cumplió con el informe fue la de Caja de Ahorro; la secretaría de finanzas no ha sido transparente el requerimiento.