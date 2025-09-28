Exigen eliminación de topes en Tonalá

Turistas pidieron a las instancias correspondientes que se eliminen algunos topes que están en el tramo carretero Cabeza de Toro-Boca del Cielo, tras considerar que ha sido una gran exageración su instalación en el camino.

Santiago Jiménez Solís y Alberto Velázquez Ramos, visitantes, expresaron que de la pesquería de Cabeza de Toro los turistas tienen que pasar al menos unos cincuenta topes, lo que ha generado una total inconformidad debido a que hay zonas del tramo en los que no son necesarios.

Comentaron que el exceso de topes ha provocado que los tiempos en las distancias se alarguen, de igual manera se han presentado accidentes en dicho tramo debido al desconocimiento de la zona por parte de los tuiristas. Motivo por el cual pidieron a las autoridades del transporte y vialidades que quiten algunos topes, para que de esa manera no sea un trayecto tardado y peligroso para los transportistas y automovilistas, comentaron.