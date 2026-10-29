Exigen esclarecer asesinato de periodista

A cinco años del asesinato del periodista Fredy López Arévalo, su esposa Gabriela Gamboa exige a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer el crimen, informar sobre los avances de la investigación e identificar tanto a los autores materiales como intelectuales.

López Arévalo fue asesinado el 28 de octubre de 2021 a las afueras de su domicilio, en la zona Sur de San Cristóbal de Las Casas.

A través de un pronunciamiento difundido este 28 de octubre, Gabriela Gamboa, directora de la Revista JOVEL, denunció que durante estos cinco años la investigación ha sido “tardada y confusa”, mientras la familia continúa sin respuestas claras sobre quién lo asesino, quién ordenó y cuáles fueron los motivos.

Solicitó que las autoridades federales rindan cuentas sobre el estado actual de la investigación, las líneas que se han seguido y las diligencias que aún están pendientes dentro de la carpeta iniciada por el homicidio.

Su labor podría ser clave

Asimismo, insistió en que no se descarte el ejercicio periodístico de Fredy López Arévalo como una de las líneas de investigación, al señalar que es necesario esclarecer si su labor informativa estuvo relacionada con el ataque.

Voz a la comunidad

Recordó que López Arévalo “no era solamente un nombre en una carpeta de investigación, sino su compañero de vida, un integrante de una familia que mantiene viva su memoria y un periodista que ejercía su profesión y tenía una voz propia sobre lo que ocurría en su comunidad”.

A cinco años del crimen, la familia continúa exigiendo a la FGR que informe sobre los avances de la indagatoria, esclarezca los motivos del asesinato y lleve ante la justicia a quienes resulten responsables.