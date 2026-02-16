Exigen esclarecimiento en muerte de estudiante

Alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá realizaron un mitin en la Fiscalía General del Estado (FGE), posteriormente marcharon y realizaron una manifestación frente a las oficinas de Gobierno del Estado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pidiendo celeridad en el esclarecimiento de la muerte de un joven estudiante.

Acusaron que la educación en Chiapas no está siendo impulsada y por contrario, se está militarizando el estado, señalando que los escolares de bajos recursos están siendo afectados con esta falta de interés hacia la educación rural.

Recordaron la muerte de un compañero estudiante en el contexto de una manifestación el 15 de mayo del año pasado, han pasado más de nueve meses sin esclarecimiento de los hechos.

Por último, dijeron que es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado y pidieron respeto a su libre manifestación, además de informes sobre el avance de la muerte de su compañero.