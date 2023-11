Exigen esclarecimiento para caso del magistrade

Integrantes de la comunidad lésbica, gay, trans y queer en Chiapas exigieron el esclarecimiento de los hechos violentos, tras el hallazgo sin vida de Jesús Ociel Baena Saucedo (magistrade) y otra persona (su pareja) en Aguascalientes.

En Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas se han pronunciado en las últimas horas debido al lamentable suceso del magistrade electoral del Tribunal de Aguascalientes.

La comunidad, representantes del derecho y ciudadanía en general se reunieron en las plazas más conocidas para dejar mensajes de apoyo, flores y veladoras.

La organización Una Mano Amiga en la Lucha contra el sida, A. C., hizo hincapié en su consternación: “La violencia, una vez más, nos arrebata a una gran persona, valiosa, que con valentía expuso su vida por la visibilidad y los derechos humanos de todas nuestras poblaciones LGBTTTIQ+”.

La organización señaló que no permitirá que el crimen quede impune, por lo que exhortaron a las autoridades a que lleven a cabo una investigación exhaustiva y conforme a derecho; que se respete el debido proceso y se integre una carpeta de investigación con perspectiva de diversidad sexual, género y derechos humanos.

“Exigimos que se castigue a quienes hayan sido responsables del crimen de Ociel y su pareja, el activista por la diversidad sexual, Dorian Herrera.

“Solicitamos la reparación del daño y medidas claras para la no repetición, pues nos preocupa de sobremanera la violencia verbal y física que se perpetra diariamente en contra de las personas de orientaciones sexuales, así como identidades y expresiones de género no normativas de toda América”, señalaron.

Por último, se lamentaron: “Ociel, nos vas a hacer mucha falta, tu población está de luto. Esta lucha no será la misma sin ti, pero te prometemos no bajar la guardia y no descansar hasta que todo aquello por lo que luchaste, viviste y moriste sea una realidad”.