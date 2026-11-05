Exigen evitar obstrucción de la vía pública

En los últimos días se han establecido en diversos puntos de la ciudad de Tapachula comerciantes ambulantes que obstruyen la vía pública, lo que implica un riesgo para los peatones que en muchas ocasiones tienen que bajarse de la banqueta y “torear” los vehículos, por lo que hacen un llamado a regular la situación.

No solo se trata de comerciantes ambulantes que llegan de manera repentina al centro de la ciudad, sino también de comerciantes establecidos que de manera irregular colocan desde maniquíes hasta exhibidores en la banqueta y en la calle, provocando afectaciones en el tránsito de personas y de vehículos.

Muchos comercios del primer cuadro del municipio han replicado esta práctica que está creciendo luego de que algunos líderes comerciantes mantienen relaciones de poder. Incluso a un costado del palacio municipal se han colocado cajones, exhibidores y maniquíes.

Esto ocurre principalmente en calles del centro, la zona de mayor flujo comercial.

En ese sentido, el líder social Alfredo de la Cruz afirmó que esta práctica, que se ha intensificado, genera desorden y pone en peligro la integridad de quienes transitan por la zona, ya que los objetos pueden provocar accidentes viales o caídas de motociclistas y peatones.

Dijo que a pesar de que esta situación es visible y constante, el personal de Servicios Públicos ni elementos de Vialidad Municipal han intervenido.