Exigen familiares de Cortés Roblero revisión del caso

Representantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez), familiares y el equipo legal de Vicente Ángel Cortés Roblero —detenido desde el pasado 10 de marzo en el municipio de Motozintla— denunciaron lo que califican como una detención arbitraria, violaciones al debido proceso, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que revisen el caso.

Acompañados por la madre y la esposa del procesado, los voceros exigieron al gobernador del estado, al fiscal general y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que revisen el caso y otorguen la libertad de Cortés Roblero, quien permanece recluido en el Cereso número 3 de Huixtla.

El abogado defensor, Simón Ramiro Zunún Velázquez, explicó que su cliente fue aprehendido el 10 de marzo de 2026 alrededor de las 7:00 de la mañana en Motozintla, en el marco de un operativo de desalojo.

De acuerdo con la defensa, Cortés Roblero se desempeña como administrador de una página de redes sociales y se encontraba documentando el desalojo cuando fue detenido por elementos de la policía municipal.

El litigante señaló que la causa penal 11/2026 se inició por el delito de despojo, pero aseguró que el predio motivo del conflicto ya se encuentra libre y que el Ministerio Público no ha precisado la identidad de la víctima ni aportado pruebas contundentes.

Elsa Ávila Roblero Escalante, madre de Vicente Ángel, relató que el día de la detención, su hijo fue llevado a la comandancia municipal alrededor de las 7:20 de la mañana, pero no fue puesto a disposición del Ministerio Público sino hasta las 6:00 de la tarde, lo que —advirtió— constituye una irregularidad.

Además, denunció que personal de la comandancia municipal negó inicialmente que su hijo estuviera detenido, y que incluso la Comisión de Derechos Humanos acudió al lugar tras la difusión de videos que ella misma subió a redes sociales.