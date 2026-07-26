Exigen frenar la represión y despojo contra pueblos

Diversas comunidades, organizaciones e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron lo que calificaron como una escalada de represión, despojo territorial y criminalización contra pueblos originarios de Guerrero y Chiapas, al tiempo que exigieron la liberación inmediata de los defensores indígenas Jesús Plácido Galindo y Francisco Moreno.

El documento, dirigido al Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organismos defensores de derechos humanos, redes de resistencia y a la sociedad nacional e internacional, expresó indignación por las agresiones que, aseguran, enfrentan comunidades pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI).

Las organizaciones señalaron que la detención de Jesús Plácido Galindo, promotor del Cipog-EZ y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, representa un ejemplo de la persecución contra quienes defienden la tierra, el territorio y la autonomía de los pueblos indígenas.

Vinculación

Asimismo, el documento vinculó este caso con otras problemáticas que, afirmaron, enfrentan comunidades indígenas en Chiapas, como el desplazamiento de familias tseltales de Jotolá, municipio de Chilón; el conflicto por los locales del Mercado Público Tradicional “Samir Flores Soberanes”.

Consideraron que estos conflictos responden a un mismo patrón de despojo territorial relacionado con la ejecución de megaproyectos de infraestructura, entre ellos el Tren Maya y las carreteras San Cristóbal-Palenque y San Cristóbal-Teopisca, los cuales, dijeron, han sido impulsados sin procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.