Exigen fumigación por plaga de ratas y cucarachas

Ante el incremento de ratas y cucarachas ocasionando el aumento de daños a verduras y frutas, los comerciantes del mercado público Manuel Larráinzar, en voz de Rosario Estrada Cortés, pidieron a las autoridades de salud fumiguen el interior y exterior del citado centro de abastos.

Los comerciantes del mercado más grande Tonalá, con una capacidad de ochocientos locales, exigieron a la mencionada autoridad que le den atención a la situación con el propósito de acabar a con la plaga.

Los propios locatarios afirman que las fumigaciones deben ser intensas, es decir, en el interior de los propios locales y no solamente en los pasillos, porque recalcan que no funcionará si lo hacen de forma externa.

Por todo ello, esperan que las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número VIII, con sede en la ciudad de Tonalá, pronto accedan a sus peticiones para exterminar la plaga de animales indeseados que se han incrementado en los últimos días, debido a que se corren riesgos en la salud e higiene si la situación continua de la misma forma.