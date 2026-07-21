Exigen habitantes reparación de camino

Habitantes de la comunidad La Polka, en Tonalá, se manifestaron nuevamente para exigir a la empresa responsable de la reconstrucción del Tren Interoceánico la reparación de la carretera que conecta con el acceso principal a la localidad.

La protesta se realizó a la altura de las vías férreas, donde los inconformes bloquearon el paso de los camiones de volteo que transportan material para la obra.

Los pobladores señalaron que, desde el inicio de los trabajos de reconstrucción del Tren Interoceánico, el constante tránsito de unidades pesadas ha provocado un severo deterioro de la carpeta asfáltica, sin que hasta el momento alguna autoridad o empresa asuma la responsabilidad de repararla.

Indicaron que, aunque la obra corresponde al gobierno federal y se presume que la Secretaría de Marina (Semar) es la instancia responsable, no existe una oficina a la que puedan acudir para presentar sus reclamos.

Situación

Explicaron que las empresas que ejecutan los trabajos son particulares y cada una responde a distintos contratistas.

Asimismo, denunciaron que hasta ahora no han recibido ningún documento oficial que garantice el compromiso de reparar la carretera, la cual representa el único acceso a la comunidad.