Exigen informe sobre el caso de Acteal

En el marco del segundo foro de Memoria histórica “Minerva, corazón latiente de las montañas”, la organización Abejas de Acteal le exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo del caso 12.790 Manuel Sántiz Culebro y Otros, relacionado a la Masacre de Acteal.

Detallaron que mientras la CIDH, a la que se le presentó el caso hace 21 años, no emita el informe, “seguirá con más fuerza la violencia en las comunidades aledañas de Acteal como en otros lados de Chiapas”.

Según ha informado el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el documento dictamina si un Estado, en este caso el mexicano, es responsable internacionalmente o no por la violación de derechos humanos, esto de acuerdo al estudio de documentos, peritajes y testimonios.

En caso de encontrar responsable al Estado, se dictarían medidas de reparación integral como restitución, indemnización y rehabilitación, además de garantías de no repetición.

La organización también invitó a otras organizaciones a sumarse a la exigencia de justicia por el caso Acteal, “porque si se hace justicia aquí, también se hace justicia para los demás crímenes cometidos por paramilitares, militares, policías y grupos criminales”.