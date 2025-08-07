Exigen investigar allanamiento a la directora del Frayba

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) y la Coalición Internacional de Sitios de Memoria (ICSC), exigieron que “se investigue inmediatamente el allanamiento” a la casa de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Lilia Roblero García, ocurrido el 22 de julio pasado.

En un comunicado también demandaron a las autoridades mexicanas que se brinde la seguridad necesaria al equipo del Frayba y a Dora Roblero, ya que “es el segundo allanamiento” en menos de diez meses en contra de un integrante del organismo “en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante el gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó las medidas cautelares MC-5210.

Comunicado

“Expresamos nuestro apoyo a las y los trabajadores de la memoria, instituciones y comunidades comprometidas con la preservación de la verdad y el avance de la justicia”, expresaron.

Manifestaron que “conocemos y valoramos el trabajo del Frayba que es parte de nuestras redes de trabajo desde hace más de 15 años. Junto con la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (también miembro de la red), vienen trabajando en esa región por la Memoria y los derechos humanos con compromiso y perseverancia en un territorio complejo por la constante violencia que emerge contra los defensores y defensoras” de las garantías individuales.