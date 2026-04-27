Exigen investigar ataque armado

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió a las autoridades federales y estatales que realicen una investigación del ataque ocurrido el 24 de abril en el municipio de Nicolás Ruiz, donde miembros de un grupo civil armado asesinaron a José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez.

En una “acción urgente”, demandó que “se otorguen las medidas necesarias para la búsqueda de Ángel Jiménez López, quien se encuentra desaparecido y no se tiene noticias sobre su paradero desde el viernes en que ocurrió la agresión.

Hechos

“Las víctimas de este ataque relatan que el día 24 de abril de 2026, un grupo de personas fuertemente armadas a bordo de camionetas entraron al pueblo de Nicolás Ruíz, dispararon contra la población y asesinaron a los dos pobladores mencionados, además de que hirieron a Romero López Pérez y Raquel López Díaz”, agregó.

Enfrentamiento

Explicó que “el ataque duró aproximadamente una hora, pero se siguen recibiendo reportes de cuerpos de personas que no son del lugar tirados en las carreteras aledañas al pueblo, además de balaceras en comunidades cercanas y amenazas de nuevas incursiones”.