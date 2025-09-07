Exigen investigar muerte de mujer que perdió custodia

Con un llamado urgente a las autoridades judiciales y una profunda indignación, la colectiva feminista 50+1 Chiapas se pronunció para denunciar el fallecimiento de una joven, presunta víctima de violencia vicaria, ocurrido tras haber sido despojada de la custodia de su hijo.

Pronunciamiento

La organización señaló que este hecho refleja de la manera más cruda las consecuencias de un sistema que, afirmaron, no escucha, no protege y no acompaña a las mujeres en medio de disputas legales y emocionales.

Aseguraron que se debe fortalecer los mecanismos de apoyo integral, en especial el acompañamiento psicológico y emocional para todas las mujeres que atraviesan procesos legales por la custodia de sus hijas e hijos.

Exigencias

La colectiva exigió que este caso sea investigado con perspectiva de género y bajo la tipificación de feminicidio, de acuerdo a lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Sentencia Mariana Lima Buendía.

“Las muertes de mujeres que aparentan ser suicidios deben ser analizadas considerando posibles contextos de violencia de género, ya que resulta indispensable revisar factores como la violencia psicológica y vicaria, asimismo la pérdida de la custodia”, señalaron en el documento.

Adicionalmente, señalaron que la Convención de Belém do Pará obliga al Estado mexicano a garantizar investigaciones efectivas en contextos donde existen indicios de violencia estructural contra las mujeres.

Finalmente lanzaron un llamado: “Que este dolor se transforme en conciencia y en un compromiso colectivo para proteger la vida y la dignidad de todas las mujeres. La violencia vicaria es real, es devastadora y cobra vidas”.