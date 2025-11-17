Exigen investigar posible negligencia médica

Cientos de personas, organizaciones y colectivos se unieron a la exigencia de la familia de que se investigue la “posible negligencia médica” en la atención a la consejera y exdirectora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Blanca Isabel Martínez Busto, quien falleció el pasado 10 de noviembre en el Hospital General de Zona (HGZ), Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Saltillo, Coahuila.

“Nuestra amiga y compañera entró caminando al Hospital de Zona del IMSS para ser sometida a la cirugía programada con antelación por sus médicos tratantes, con la convicción de que en unos días retomaría sus actividades en la defensa de los Derechos Humanos”, afirmaron en un documento.

Sin embargo, agregaron, “después de una pésima atención ella ya no está con nosotras y nosotros. Nos da coraje, rabia y enojo que el Sistema de Salud Pública se haya convertido en una condena de muerte por el nivel de omisiones y negligencias que comete su personal médico”.

Postura

Manifestaron que “no podemos normalizar las omisiones y negligencias criminales que desde el IMSS se cometen en contra de la población. El caso de Blanca muestra cómo realizan intervenciones que no cumplen con el más mínimo protocolo, es decir, no realizan una valoración médica que asegure que el paciente que será sometido al procedimiento quirúrgico sea candidato y con ello reduzcan las posibles complicaciones de éste. Por otro lado, es una grave negligencia que los Hospitales de Zona no cuenten con personal médico que dé seguimiento en fines de semana o áreas suficientes de terapia intensiva”.

subrayaron: “Sabemos que nuestra compañera Blanca Isabel fue tratada en el hospital IMSS sin el más mínimo respeto, como muchas personas son tratadas en estas instituciones”, por lo que “pedimos, junto con ella, que se respete el derecho a la salud con dignidad y calidad”.

Exigieron “que se atienda inmediatamente la exigencia de la familia, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Coahuila por posible negligencia médica en la atención, a través de una investigación profunda para esclarecer el hecho”.

Demandaron también que “se practique la necropsia con un equipo de peritos independientes junto con peritos de la Fiscalía para determinar las causas y causa de muerte de nuestra compañera y amiga; que se llegue a la verdad y se haga justicia”.