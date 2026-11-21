Ante la construcción de un nuevo andador en el periférico sur de San Cristóbal, el colectivo Seamos La Maya, ubicado en dicha zona, hizo un llamado a las autoridades municipales para que en el proyecto contemple un jardín polinizador, así como rampas para sillas de ruedas.

A través de una campaña iniciada hace dos semanas, el colectivo indicó que los vecinos de la zona no tienen conocimiento de las especificidades de la obra que ya se ha iniciado.

Por lo mismo, realizaron una consulta en la que observaron que la mayoría de los participantes considera viable y pertinente establecer jardines polinizadores, el cual, dijeron, podría ayudar ante la escases de agua que hay en la ciudad, pero también con los encharcamientos que se generan en época de lluvia.

Ventajas

Explicaron que la banqueta llevaría el agua hacia el jardín, mientras que la composta y la grava la filtrarían, regresándola al subsuelo y recargando el manto freático.

Sobre el cuidado de las plantas nativas y sus polinizadores, como: abejas, colibríes y mariposas, detallaron que el proyecto propuesta contempla el uso de luces cálidas dirigidas exclusivamente hacia la banqueta.

El colectivo invitó a que personas con discapacidad, así como adultos mayores y público en general, expresen los elementos que debería tener la vía. Hasta el momento, la campaña ha tenido un alcance de más de cinco mil personas.