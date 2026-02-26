Exigen jubilados del SNTE pago de bono

En voz de su coordinador, José Francisco Aguilar Santiago, un grupo de jubilados institucionales pertenecientes a la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas, alzó la voz para reclamar el pago de un bono correspondiente a los años 2025 y 2026, el cual asciende a mil 700 pesos por persona y que, aseguran, no les ha sido cubierto.

Este apoyo tiene su origen en una minuta de trabajo firmada entre el secretario general de la Sección 7, Rosendo Galíndez Martínez, y el entonces gobernador Juan Sabines, detalló el entrevistado.

Precisó que, el acuerdo buscaba compensar a los jubilados y pensionados por la diferencia en los días de aguinaldo que reciben los trabajadores en activo (de 60 a 90 días) frente a los 40 que perciben los retirados.

“En espíritu de eso, se dio un bono por primera vez en 2012 y en 2013 también se volvió a dar. Por eso, como jubilados institucionales, hacemos la petición porque no se nos ha tomado en cuenta para pagar el bono de 2025 y 2026”, declaró el líder sindical.

El coordinador hizo un llamado directo al mandatario estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien reconoció por encabezar un “gobierno humanista”, pero a quien le solicitó que “voltee a ver esta demanda”.

“Hay muchos compañeros que a través de los años de vida, hoy tienen problemas de salud. Ese dinero es muy necesario para medicamentos, para enfermedades degenerativas”, subrayó.

Representando a un padrón aproximado de 9 mil compañeros de diversas delegaciones sindicales, Aguilar Santiago fue enfático en señalar que la exclusión podría deberse a diferencias en las formas de lucha o afinidades políticas.