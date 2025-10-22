Exigen justicia 15 años después de despido injusto

A quince años del despido injustificado de su madre en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas, y a una década de haber ganado un juicio laboral, Tania Santiago Suárez y su hermano menor siguen sin recibir la liquidación y la justicia que, por sentencia, les corresponde.

En entrevista, Tania relató la lucha jurídica y personal que emprendió su madre y que, tras el fallecimiento de esta, ella continuó desde los 18 años, ahora buscando también una pensión de estudios para su hermano Emiliano, de 16 años de edad.

Recordó que su madre Gregoria Suárez fue despedida hace 15 años tras más de una década y media de servicio en el DIF estatal donde fue víctima de “violencia institucional, maltrato psicológico” y fue retenida contra su voluntad en una oficina.

“La tuvieron secuestrada encerrada en una oficina sin su consentimiento, amenazándola, obligándola a que firmara un documento el cual ella no estaba de acuerdo”, denunció.

La señora Gregoria interpuso una demanda ante la entonces Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, falleció cinco años después del inicio del proceso, no sin antes pedirle a su hija que continuara con la lucha.

“Ella me lo dijo al abogado: que yo continuara si algo le pasaba a ella”, recordó.

Desde ese momento asumió el caso a los 18 años, haciéndose cargo también de su hermano.