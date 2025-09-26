Exigen justicia ante homicidio de adolescente

Tras el asesinato del joven de 17 años Alfred Hazael Sánchez el pasado 13 de septiembre, La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), condenó el homicidio, destacando que se trata del segundo caso en el mes y el sexto en lo que va del año, mientras señaló el creciente contexto de violencia contra las juventudes en el estado.

De acuerdo con los primeros reportes, Alfred Hazael Sánchez fue secuestrado, presuntamente, por personas cercanas a él con el objetivo de extorsionar a su familia, y posteriormente asesinado en la colonia Lomas del Arenal, en la capital chiapaneca.

“Este es el segundo homicidio de un adolescente en este mes y el sexto en el año. Estos hechos reflejan el incremento de la violencia que viven y enfrentan las adolescencias en Chiapas en los últimos años”, mencionó la organización.

Por otro lado, enfatizó en la solidarización con la familia del joven, sumándose a la exigencia de justicia.

El asesinato de Alfred se suma a una preocupante lista de homicidios de adolescentes en Chiapas. Solo en 2025, seis menores de edad han sido asesinados, dos de ellos en septiembre.

La crisis refleja un escenario más amplio: en 2024 se documentaron 662 homicidios dolosos, la cifra más alta en dos décadas.

Municipios como Tapachula, Suchiate y Tuxtla Gutiérrez concentran los casos, y los recientes hallazgos de fosas clandestinas con 17 cuerpos en distintas regiones confirman la dimensión de la violencia.