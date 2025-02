Exigen justicia en caso de Héctor Hernández

Veterinarios de la capital chiapaneca marcharon para exigir justicia por el asesinato de Héctor Hernández Cañas, médico veterinario que fue asesinado por los tutores de una perrita en el estado de Estado de México.

El contingente de médicos veterinarios partió alrededor de las 11:00 horas desde el Parque 5 de Mayo, ubicado al oriente de la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno en el Parque Central, donde estuvieron unos minutos.

Exigen respeto

Jorge Javier Daberkow Dávila, médico veterinario zootecnista y vocero de los manifestantes, comentó ante los medios que está marcha se suma a la movilización nacional para pedir que se respete la labor de los veterinarios y que no se den más agresiones a su gremio.

“Esto es en contra de todo el suceso que pasó en la Ciudad de México con un colega que desafortunadamente perdió la vida, por propietarios que perdieron la cabeza y que lo agredieron físicamente con un arma blanca: lo apuñalaron y perdió la vida”, sostuvo.

Daberkow Dávila agregó que por la naturaleza de su trabajo se enfrentan a constantes riesgos, y que muchas veces son señalados e incluso agredidos tanto por dueños de mascotas como por rescatistas.

Profesión

“Somos médicos veterinarios que tenemos que salvaguardar la integridad, la salud y el bienestar de los animales, para eso estamos, recuerden ustedes que (en el ámbito alimentario) antes en su plato, antes de llevarse a la boca un huevo, una muy buena carne, atrás hay un médico veterinario de la inocuidad y de la bioseguridad de todo ese proceso”, expuso.

Agregó que muchas de las agresiones se dan cuando se plantea la eutanasia como procedimiento para algunos animales que ya tienen una enfermedad muy avanzada.

“La eutanasia es una muerte sin dolor, nosotros no venimos a estar sacrificando animales porque no es nuestro negocio la verdad. No se está sacrificando, ni matando animales, al contrario nuestro propósito es salvar a nuestros ‘chaparros’ darles la buena salud y el bienestar en la eutanasia”, sostuvo.