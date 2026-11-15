Exigen justicia para Juan Francisco

Organizaciones civiles y organismos defensores de garantías individuales de Chiapas y otros estados, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigieron justicia para Juan Francisco Chino Díaz, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), debido a que fue asesinado el 29 de octubre en Guerrero.

Hechos

En un comunicado conjunto, explicaron que “el jueves 29 de octubre regresaba de Chilapa de Álvarez, Guerrero, rumbo a su comunidad cuando hombres armados lo detuvieron, según testimonios”.

Agregaron que “el viernes 30 de octubre, su cuerpo fue hallado con huellas de tortura, a unos 200 metros de Xicotlán, junto a la base donde se asientan el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal”.

Manifestaron que “Juan Francisco era el único sostén de sus hijos. Antes, ya habían asesinado a su esposa y desaparecido a uno de sus hijos, a manos del mismo grupo criminal. En su historia se resume la guerra contra los pueblos de Guerrero”.

Las agrupaciones demandaron también “justicia para los 86 compañeros del Cipog-EZ asesinados en la defensa de sus territorios; la presentación con vida de los 26 compañeros desaparecidos y la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia”.

Asimismo solicitaron “la desarticulación de los grupos criminales que hacen la guerra a los pueblos del Estado de Guerrero” y “la cancelación de las órdenes de aprehensión y carpetas de investigación contra las y los compañeros criminalizados”.