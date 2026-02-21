Exigen justicia para menor agredida

La agresión sexual que sufrió una menor de edad el pasado 12 de febrero en el municipio de Juárez fue calificada como un acto cobarde e inadmisible por la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes quien urgió a las autoridades una pronta investigación, para que se haga justicia y se llegue al esclarecimiento de los hechos.

El organismo aseguró que los hechos se suscitaron en el recinto público del Centro Social municipal, al mismo tiempo mostró su total solidaridad con la víctima y su madre, María Teresa López, a quien reconocieron por alzar la voz frente a la impunidad.

“No las dejaremos solas en esta búsqueda de justicia”, aseguraron.

Instaron a la Fiscalía General del Estado para que proceda con la detención inmediata del presunto responsable, quien, de acuerdo con la denuncia, se desempeñaba como encargado de un espacio público y actualmente se encuentra en libertad.

Indignación

“Resulta indignante que, a pesar de la denuncia, el presunto responsable continúe en libertad y se pasee por la localidad”, mencionaron, donde también demandan que las autoridades garanticen que ningún agresor de menores goce de impunidad.

Además de la acción penal, la comisión exigió que se brinde atención integral, psicológica y jurídica a la familia bajo una perspectiva de infancia y derechos humanos, evitando cualquier acto de revictimización por parte de las instituciones.

Finalmente, las integrantes pertenecientes a la Colectiva 50 más 1 informaron que acompañarán a la madre y familiares de la menor en una manifestación pacífica convocada para este sábado en el municipio de Juárez, como parte del acompañamiento y respaldo en su lucha por justicia.