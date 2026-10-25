Exigen justicia para mujeres encarceladas en La Trinitaria

Integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas, se manifestaron frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán e iniciaron un bloqueo para exigir justicia por el caso de dos mujeres que fueron encarceladas y despojadas de sus tierras en el municipio de La Trinitaria.

El bloqueo se realizó frente a las instalaciones de la Fiscalía ubicada sobre la 7a. avenida Poniente, entre 1a y 2a Sur, en el barrio de Candelaria, de esta ciudad.

Denuncian omisión y corrupción

Fue alrededor de las 8 de la mañana que los integrantes de este colectivo llegaron para iniciar un bloqueo sobre el Par Vial y plantarse frente a dichas instalaciones, colocando fichas de búsqueda de personas desaparecidas y exigiendo justicia por casos de feminicidios en la región.

Para evitar el paso de los vehículos, colocaron un lazo sobre la vía y quemaron una llanta, además de colocar otros objetos sobre el pavimento. Minutos después un par de agentes de Vialidad llegó para colocar una cinta de acordonamiento en el cruce con la 1a. Sur.

Las manifestantes señalaron omisión y corrupción por parte de las autoridades ministeriales de esta fiscalía, sobre todo en el nulo avance del caso de dos mujeres que fueron encarceladas en la localidad José Castillo Tielemans, en el municipio de La Trinitaria, además de ser despojadas de sus tierras.

“No hay avances, están estancados los asuntos y otros más; las autoridades se venden al mejor postor”, señalaron, exigiendo justicia, solución a cada caso y basta de corrupción e impunidad.

Hicieron un llamado al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para que gire instrucciones a la Fiscalía General del Estado para atender estas demandas y se haga justicia por casos de desapariciones, feminicidios y despojos de tierras en la región Fronterizo Sierra.