Exigen justicia por caídos a causa de conflicto agrario

Una comisión de la OCEZ Región Carranza (RC) Histórica informó que tras un enfrentamiento en el predio El Desengaño con campesinos de la OCEZ RC y Casa del Pueblo, dos compañeros de su organización resultaron muertos, por lo que exigieron una mesa de diálogo mediada por autoridades para darle fin a los conflictos agrarios.

La comisión relató que la tarde del miércoles 17, mientras intentaban recuperar tierras, que en un principio fueron dadas al grupo de Los Manguitos, fueron agredidos con armas de alto calibre, además de que varios minutos se les monitoreó con drones.

Panorama

Señalan que esta situación es resultado de la desatención por parte de los tres ordenes de gobierno, pues hace un tiempo viajaron a la Ciudad de México, donde agendaron mesas de atención que hasta el momento no se han aperturado.

Informaron que los compañeros caídos llevan por nombre Roberto de la Cruz y José Rubén de la Cruz. Este último, indicaron, fue reportado como desaparecido durante el miércoles; sin embargo, esta mañana se confirmó el deceso.

Los cuerpos de ambos continúan en la zona de la agresión, por lo que exigieron al delegado de gobernación que apoye en los procesos para rescatar los cadáveres. Asimismo, indicaron que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con ellos.