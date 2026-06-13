Exigen justicia por comuneros fallecidos

A través de un comunicado, la comunidad indígena tsotsil de bienes comunales Ocez-Casa del pueblo de Venustiano Carranza, exigió justicia a los tres niveles de gobierno por la muerte de tres comuneros ocurrido en 2021, así como una solución al conflicto agrario que mantienen con el grupo Alianza San Bartolomé de Los Llanos.

La comunidad recordó que el 12 de junio de 2021, en el predio denominado Tierra Blanca, perdieron la vida los comuneros Manuel Hidalgo Vázquez, Rolando Pérez González y Marco Antonio Jiménez de la Torre. También mencionaron el secuestro y la tortura sufridas por Sebastián Mendoza Espinosa y Ángel Calvo Espinosa.

Comunicado

En su comunicado indican que el crimen fue orquestado por el grupo Alianza San Bartolomé de Los Llanos, comandado por el paraje Paraíso del Grijalva. En ese sentido, lamentaron que a cinco años de los acontecimientos, los tres niveles de gobierno no han logrado darle una solución definitiva al problema agrario con dicho grupo.

Por lo anterior, exigieron que los habitantes del paraje Paraíso del Grijalva sean reubicados en las tierras que fueron compradas para ellos durante los sexenios de los gobernadores Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio Gónzalez Garrido.