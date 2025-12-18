Exigen justicia por fraude en concesiones

Franklin Herrera Soriano, presidente de la Coordinadora Independiente de Trabajadores (CIT) Chiapas, hizo un llamado a las autoridades para que apliquen la ley con todo rigor y no se libere a los responsables de defraudar a ciudadanos con la venta ilegal de concesiones de transporte durante la pasada administración estatal, cuando Aquiles Espinosa García era titular de la citada dependencia

En entrevista, reconoció la detención de Plácido Límber Morales Molina el pasado martes, a quien identificó como “operador directo” Aquiles Espinosa García, tras cuatro meses de investigación.

Sin embargo, Herrera Soriano advirtió sobre presiones para liberar al detenido. “Sabemos que hay funcionarios que quieren liberarlo. Hay personajes como magistrados; el mismo expresidente municipal, el mismo exsecretario que están pidiendo la liberación”, denunció.

El presidente de CIT Chiapas hizo una petición formal a las autoridades: “Que derivado de estas investigaciones hoy se le dé el seguimiento puntual, formal, jurídico. Esto implica, la reparación del daño. “Que reparen los daños, que regresen a la ciudadanía que fue defraudada, que le regresen su dinero”.

Herrera Soriano hizo un llamado público a las víctimas que aún temen denunciar. “Hoy es el momento oportuno para que tengamos la confianza hay cero impunidad, como el gobernador siempre lo ha dicho”.

Instó a quienes fueron amenazados o intimidados a que presenten sus denuncias, asegurando que ahora hay condiciones de seguridad para hacerlo.