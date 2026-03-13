Exigen justicia por homicidio de albañil

Familiares de una persona que fue localizada sin vida dentro de una vivienda abandonada en la noche del pasado martes en Comitán, exigieron a las autoridades ministeriales investigar y esclarecer su muerte, esto debido a que presentaba golpes en el rostro y quemaduras de tercer grado que indican que se trató de un homicidio doloso.

El fallecido fue identificado como Juan Ramón Velázquez Méndez, de 49 años y vecino del barrio Nicalocok, al sur poniente de la ciudad, y de oficio albañil.

Hallazgo

Fue alrededor de las 22:30 horas que se realizó el hallazgo de la persona sin vida en una vivienda abandonada y cubierta de matorrales sobre la 6.ª calle Sur, entre 10.ª y 11.ª avenida Poniente, en el barrio de Santa Ana.

Fueron vecinos que reportaron el hecho al número de emergencia 9-1-1, por lo que al acudir paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal hallaron al masculino en una de las habitaciones, ya no tenia signos vitales y presentaba quemaduras en partes del cuerpo.

Familiares de Velázquez Méndez exigieron a las autoridades de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra investigar y esclarecer la muerte y, detener a el o los responsables, pues denunciaron que presentaba golpes en el rostro y quemaduras de tercer grado que indican que se trató de un homicidio doloso.

Don Juan Ramón, era un hombre muy trabajador y unido a su familia. Entre llantos, su esposa recordó que al regresar de su jornada laboral le pedía le cocinara enchiladas, pues era su platillo favorito. Este viernes será sepultado en el panteón municipal.