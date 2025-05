Exigen justicia por padre Marcelo en libro

Familiares, amigos, sacerdotes y otros servidores de la diócesis de San Cristóbal exigieron que se haga justicia al padre tsotsil Marcelo Pérez Pérez, pues ya se cumplieron seis meses de su asesinato y “no hay avances”.

También demandaron la liberación del catequista y candidato al diaconado permanente, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, expresidente y exregidor del concejo municipal de Pantelhó, respectivamente, sentenciados a 110 años de cárcel por la desaparición de 19 pobladores de ese lugar, ocurrida el 26 de julio de 2021.

También exigieron que se cancele la orden de aprehensión por el mismo delito que estaba vigente en contra de Marcelo Pérez, asesinado a balazos en San Cristóbal el 20 de octubre del año pasado. “De no haber sido ultimado, él también habría sido condenado a 110 años de prisión porque su caso está en la misma carpeta de investigación”, dijeron.

Libro presentado

La exigencia fue hecha durante la presentación del libro titulado “Totik Marcelo, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”, escrito por el sacerdote José Elías Hernández, que tuvo lugar la noche del lunes en el seminario conciliar de la diócesis de San Cristóbal.

Romeo Pérez Pérez, hermano de Marcelo, señaló que “ya se cumplieron seis meses del asesinato del padre y seguimos sin nada. Si hay justicia y si no hay también, no podemos hacer nada, pero lo más preocupante y que me causa indignación es que hay muchos indígenas encarcelados injustamente. Solo porque no hay los recursos para defendernos no hay justicia. Sigue la injusticia en Chiapas, pero ni modos, los chiapanecos que somos de bajos recursos no tenemos justicia”.

En un breve mensaje expresado durante la presentación de la obra, añadió que “mi hermano solo exigía que hubiera justicia, pero no la tenemos, queremos justicia y paz. Seguimos con las palabras de mi hermano que luchaba por la paz y la justicia y vamos a seguir con más amor que nunca porque no somos personas de odio ni de venganza”.

El presbítero José Elías, autor del libro y prefecto del Seminario en el municipio de Amatenango del Valle, secundó a Romero: “Es cierto lo que dice, no hay avances, no se ha hecho la justicia. Los pobres no tienen acceso a la justicia”.

Manifestó que con la publicación del libro que fue presentado ante más de cien personas, se pretende “seguir buscando los pasos de la memoria, pues no apostamos a la injusticia ni al olvido como pretenden algunas autoridades y como ha pasado con otros casos que han quedado estancados. Pretendemos seguir exigiendo justicia, no perder la memoria del padre Marcelo”.

El sacerdote de origen tsotsil y quien era cercano a Marcelo Pérez, explicó que la obra de 143 páginas “es una compilación de documentos, comunicados, pronunciamientos, condolencias, experiencias con hombres y mujeres que tuvieron contacto con el padre y notas de prensa”.