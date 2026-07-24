Exigen justicia tras fraude con proyectos

La dirigente social Yanet Gómez, representante de la Asociación Caminemos Juntos por Coita, hizo un llamado urgente al gobernador del estado para que se implementen acciones contundentes contra la corrupción y el clima de impunidad que, denuncian, prevalece en el ámbito agrario.

La petición se da luego de que ella y un grupo de campesinas y campesinos fueran víctimas de un engaño orquestado por un individuo que se hacía pasar como líder agrario.

Se trata de Eliezer Jiménez, originario del municipio de Tapilula, quien presuntamente se valió de una falsa amistad con el subsecretario de Agricultura, Darinel Alvarado, para ganarse la confianza de los productores.

Desde el pasado mes de marzo, las afectadas realizaron diversos depósitos a Jiménez hasta alcanzar la cantidad aproximada de 120 mil pesos. A cambio, el implicado se comprometió a gestionar la entrega de paquetes productivos y apoyos oficiales para el campo a través de la Subsecretaría de Agricultura. Sin embargo, a meses de distancia, las promesas no se han materializado y las supuestas gestiones permanecen en el limbo.

Ante la falta de resultados, las quejosas decidieron hacer pública su demanda en medios de comunicación. Señalaron que el denunciado ha recurrido a excusas poco convincentes para justificar la demora, asegurando reiteradamente que “los apoyos están por salir”, aunque nunca hay avances concretos.

De acuerdo con el testimonio de las lideresas campesinas, el número de perjudicados es mayor del que se pensaba en un inicio. Aseguran que son cientos de campesinos de los municipios de Las Margaritas, San Juan Cancuc, Jitotol, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, San Lucas y Chiapa de Corzo quienes confiaron sus recursos y esperanzas en la presunta gestión.

Advertencia

Como parte de su advertencia, las mujeres rurales revelaron que Eliezer Jiménez tendría aspiraciones políticas, buscando incursionar en la búsqueda de una diputación local. Por ello, exhortaron a los habitantes de Tapilula y regiones aledañas a extremar precauciones y no caer en engaños de personas que, bajo aparentes influencias gubernamentales, solo buscan lucrar con la necesidad del sector campesino.