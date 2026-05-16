Exigen justicia y paz para las comunidades

Integrantes del pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo, conmemoraron el segundo aniversario de la masacre ocurrida en Nueva Morelia y denunciaron que la violencia, la disputa territorial y la impunidad continúan afectando a las comunidades de la Sierra de Chiapas.

Las y los participantes recordaron a las once personas asesinadas en mayo de 2024, entre ellas, hombres, mujeres y menores de edad.

Inseguridad

“Si el sistema los sepulta, por justicia nosotros no los olvidemos”, expresaron.

Durante el acto religioso, los pobladores señalaron que, pese al tiempo transcurrido, las comunidades de la región continúan enfrentando amenazas, desplazamientos, violencia psicológica e inseguridad, derivadas de la presencia de grupos criminales que se disputan el control del territorio.

Informes oficiales

También cuestionaron la respuesta de las autoridades, al considerar que la realidad que viven los pueblos de la Sierra no corresponde al discurso oficial sobre seguridad.

Además, vincularon esta situación con intereses económicos relacionados con la explotación minera y el control de los recursos naturales, actividades que, aseguraron, han generado división comunitaria y múltiples violaciones a los derechos humanos.

Entre las principales demandas planteadas por la comunidad, destacan el reconocimiento de las masacres ocurridas en Chicomuselo, Nicolás Ruiz y otros municipios; justicia para las víctimas; y la cancelación definitiva de los proyectos mineros en la región.

Alcohol y drogas

Asimismo, solicitaron frenar la venta de alcohol y drogas en las comunidades, así como las amenazas e intimidaciones contra defensores del territorio y agentes de pastoral.

Los integrantes del Pueblo Creyente hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse unidas y a resistir de manera pacífica frente a la violencia.

“Por una paz desarmada, desarmante y perseverante”, subrayaron, mientras exhortaron a continuar construyendo caminos de justicia, solidaridad y fraternidad.