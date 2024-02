Exigen la no reinstalación de supervisora

Integrantes del magisterio, en respaldo a madres y padres de familia de Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron para exigir que no se permita la reinstalación de la supervisora Eunice “N”, de la Zona Escolar 131.

Para manifestar su rechazo ante la determinación de la Secretaría de Educación (SE), más de un centenar de personas —incluyendo a menores de edad— marcharon desde el parque 5 de Mayo hasta el Parque Central, arribando justo frente al Palacio de Gobierno.

Los manifestantes portaron lonas en las que expresaron su rechazo total a lo que definieron como una imposición de la supervisora Eunice “N”, a la Zona Escolar 131. Además, expresaron que es justo no permitirle regresar porque la supervisora ya ha estado en el encargo, siendo una persona acostumbrada al acoso laboral, así como a la represión administrativa.

“La maestra no se quiere ir de nuestra zona y la sigue manteniendo gente que está al frente de las áreas de la Secretaría de Educación; incluso, se ha metido la demanda. El detalle es que la misma secretaría interviene para que no se proceda, argumentando que no hay bases fundamentales, pero la situación la puede resolver el Gobierno del Estado, porque la secretaria Rosa Aidé ha hecho caso omiso de este problema que tenemos hace varios años”, señalaron.

Intervención de las autoridades

Los inconformes expresaron que confían en que las autoridades puedan intervenir para que la situación sea resuelta, pues ya han pedido que se les atienda y parece que no se les escucha, recordando que ya se han manifestado en reiteradas ocasiones.

Explicaron que la anterior supervisora acostumbraba a negar constancias de servicio y tomas de posesión a los trabajadores, aunado a que tiene la costumbre de obstaculizar el pago de becas y retrasar la entrega de libros de texto gratuitos a los alumnos en las escuelas.

Además, expresaron que la decisión de cerrar la supervisión escolar es un delito grave, por lo que exigen que este caso se atienda de inmediato.