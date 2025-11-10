Exigen levantar sellos en Distrito de Riego

Ante la clausura de los trabajos de mantenimiento de la captación de agua en el río Suchiate para el Distrito de Riego 046 y el aseguramiento de maquinaria, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), comisariados de 11 ejidos, organismos productivos, usuarios y autoridades municipales, exigieron el levantamiento de esas acciones y anunciaron una primera manifestación para la tarde de este lunes.

Proceso inadecuado

Denunciaron que encargado de la Profepa en Chiapas, Jorge Enrique Zapata Nieto, quien firma los documentos de las acciones realizadas, efectuó un proceso inadecuado, ya que los trabajos que se llevan a cabo cada año, cuentan con la anuencia de la Comisión Nacional del Agua.

Los 11 ejidos y 580 usuarios utilizan el agua del Distrito de Riego para atender más de siete mil 500 hectáreas, la mayoría de ellas cultivadas de banano y plátano macho de exportación, por lo que los daños económicos que se generan por la falta del vital líquido son millonarios.

Los comisariados de los ejidos Suchiate, Jesús, Nuevo Dorado, El Campito, Ignacio López Rayón, Manuel Ávila Camacho, La Libertad, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Tierra y Libertad y Emiliano Zapata; así como representantes de pequeños propietarios, de la colonia agrícola Lázaro Cárdenas, usuarios del Distrito de Riego y municipales, firmaron una carta dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que le solicitan “el retiro inmediato de los sellos de clausura del sitio de derivación del agua del río Suchiate y de la maquinaria”.

Incluyen la exigencia de destitución del delegado de la Profepa, Jorge Enrique Zapata Nieto, por el procedimiento irregular en este asunto, cuando son trabajos que se realizan anualmente con el aval de la Conagua.

Los productores, además, en un mensaje anunciaron que realizarán una primera manifestación este lunes por la tarde que incluirá un bloqueo al puente internacional Suchiate II, por donde cruza toda la mercancía de importación y exportación entre México y Centroamérica.

Señalan que se movilizarán con su maquinaria agrícola, en respuesta a las acciones de la Profepa que está afectando a cientos de productores y ejidatarios de este municipio fronterizo.