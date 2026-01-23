Exigen liberación de maestro acusado de pederastia

Padres de familia, alumnos y docentes se manifestaron en las afueras del Juzgado de Control en Comitán, para exigir justicia y la liberación de un maestro que se encuentra recluido al ser acusado de manera injusta de pederastia.

Con pancartas a favor del docente que fue detenido el pasado 15 de enero, los manifestantes exigían la liberación del maestro Ulises y se plantaron frente a las oficinas del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que se ubican a un costado del Reclusorio número 10, al sur de la ciudad de Comitán.

Con pancartas con las frases: “Queremos libertad y justicia para el profe Ulises #Libertad”, “Madres de familia en apoyo al profe Ulises”, “justicia para el director Ulises, él es inocente” y “liberenlo es inocente” los inconformes gritaban consignas a favor.

Señalando que el docente está siendo acusado falsamente, por lo que permanece confinado en el reclusorio de esta ciudad y hasta la fecha no se determina su situación jurídica, por lo que demandaron una investigación exhaustiva, inmediata y transparente.

Docente detenido

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en conjunto con la Policía Municipal detuvieron en flagrancia a Ulises “N” como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hecho ocurridos el 15 de enero de 2026 en la escuela primaria “Vicente Ramón Guerrero Saldaña” ubicada en el ejido Pashtón Acapulco, al poniente de la ciudad de Comitán.

Indicando que se integró una carpeta de investigación para que dentro del término de las 48 horas se ejerza la acción penal y se ponga el detenido a disposición del Juzgado de Control de Comitán para que este determine su situación jurídica.